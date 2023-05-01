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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Mayıs 2023 Pazartesi 11:05

145 yıl sonra arşivden çıkan Türkiye fotoğrafları! Rus askerleri Yeşilköy'e kadar gelmişti

İşte 93 Harbi sırasında Yeşilköy'e kadar gelen Rus ordularının çektirdiği tarihi fotoğraflar.

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