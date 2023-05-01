145 yıl sonra arşivden çıkan Türkiye fotoğrafları! Rus askerleri Yeşilköy'e kadar gelmişti

Küçükçekmece Deresi kenarında Rus Askerler dinleniyor
Tarihi Küçükçekmece köprüsü ve çevresindeki Rus birlikler
Rus birlikler toplu fotoğraf çektiriyor. Florya civarı olmalı. İleride Yeşilköy Feneri ve sağ tarafta Adalar gözüküyor
Safraköy'de (Sefaköy) Rus askerleri
Safraköy'de (Sefaköy) Rus askerleri
San Stefano'da (Yeşilköy) kamp kuran Ruslar
San Stefano'da (Yeşilköy) bir çiftlik
San Stefano'da (Yeşilköy) kamp kuran Ruslar
Şimdiki Avcılar'a bağlı Ambarlı Köyü
Şimdiki Avcılar'a bağlı Ambarlı Köyü
Boğaz'da top atışı yapmaya hazır Türk Askerler
İşte İstanbul'un belki de daha önce görmediğiniz o fotoğrafları...