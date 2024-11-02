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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2024 Cumartesi 14:03

14 yaşında çırak olarak başladı! 40 yıldır dedesinin vasiyetini yerine getiriyor

Giresun'da 54 yaşındaki Fazlı Küçük, 80 yıl önce dedesinin açtığı demirci atölyesinde mesleğe devam ediyor.