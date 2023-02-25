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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 16:01

1280 geçici konutun inşasında son aşamaya gelindi! Havadan görüntülendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa edilen 1280 geçici yaşam alanında son aşamaya gelindiğini bildirdi.

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