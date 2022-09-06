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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Eylül 2022 Salı 09:42

12 yıldır kontağı çevirmedi! 46 yaşındaki kamyonu iş yerinin yanındaki alanda tutuyor

Bayburt'ta Zekeriya Mevlütoğulları, 'Al yazmalım' adını verdiği 46 yaşındaki kamyonu 12 yıldır kontağını çevirmeden saklıyor.

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