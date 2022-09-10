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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 10:50

11 yaşından beri bu işi yapıyor! Tanesini 600 liradan satıyor

Unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğinin son temsilcilerinden olan 65 yaşındaki Ali Turgutlu, Konya'nın Beyşehir ilçesinden hayranlık duyduğu işi öğrenmek üzere 11 yaşındayken İzmir'de bulunan ağabeyinin yanına gitti.

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