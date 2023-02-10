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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 16:55

107 saat sonra enkazdan el sallayarak çıktı!

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı apartmanın enkazından depremden 107 saat sonra 2 kişinin daha kurtarılmasıyla göçük altından sağ çıkarılan kişi sayısı 8'e yükseldi.

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