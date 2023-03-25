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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 11:24

10 yılda 200 bin böcek topladı! Müzede sergilemek istiyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler 10 yılda topladıkları 200 bin böcekle 'Böcek Koleksiyonu' yaptı. Akademisyen ve öğrenciler böcekleri müzede sergilemek istiyor.

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