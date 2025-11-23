Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $42,4593
  • 48,9501
  • 5529.76

Foto Galeri

VENÜS
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 15:50 |

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün vasiyetini açıkladı: İstediği tek şey şoke etti

Oyuncu Halil Ergün, vasiyetini açıkladı. Sosyal medyada halen Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı olarak anılan Ergün'ün istediği tek şey, duyanları şaşırttı. Bakın Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sı Halil Ergün'ün vasiyeti neymiş!

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.