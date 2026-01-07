Uzak Şehir'e ara verdi: Ozan Akbaba'dan servet değerinde anlaşma! Yok böyle ücret

Ozan Akbaba iki sezondur Uzak Şehir dizisinde başrolde yer alıyor. Cihan Albora karakteriyle seyirci karşısına çıkan Akbaba, eşi Buket Akbaba'nın sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.
Dizi Mardin'de çekiliyor. Kalp ameliyatının ardından taburcu olan eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Ozan Akbaba, sete de ara verdi.
OZAN AKBABA'DAN REKOR ANLAŞMA
İddiaya göre; eşi Buket Akbaba için Uzak Şehir'e bir süre ara veren oyuncu, rekor bir reklam anlaşması imzaladı.
Dizide elde ettiği popülerlik sonrası, markaların adeta peşine düştüğü oyuncu iddiaya göre; tam 30 milyon lira ücrete reklam anlaşmasına imza attı.