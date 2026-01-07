Haberler
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2026 Çarşamba 17:07

Uzak Şehir'e ara verdi: Ozan Akbaba'dan servet değerinde anlaşma! Yok böyle ücret

Ozan Akbaba, Uzak Şehir setine eşinin sağlık sorunları nedeniyle bir süre ara vermişti. Oyuncunun, rekor bir ücrete bir markayla reklam anlaşması imzaladığı öne sürüldü.

