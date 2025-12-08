<b>Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan Sinan Engin hem analizleri hem de sıkı bir Uzak Şehir izleyicisi olmasıyla dikkat çekiyor. </b><br><b>Sinan Engin'le ilgili şoke eden gerçek! Meğer futbolculuk yıllarında...</b><br><b>Beşiktaş forması giyen Sinan Engin, daha sonra kulübün menajerliğini de yapmıştır. Ancak Sinan Engin'le ilgili, şaşırtan bir gerçek bulunuyor.</b><br><p><b>KARİYERİNDE HİÇ KIRMIZI KART GÖRMEDİ</b></p><p><b>Sinan Engin yeşil sahalarda top koşturduğu dönemde, hiç kırmızı kart görmedi. Kırılması zor bir başarıya sahip olan Engin, bu yönüyle futbol tarihine geçmeyi başarmıştır.</b></p><br>