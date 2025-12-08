Sinan Engin'le ilgili şoke eden gerçek! Meğer futbolculuk yıllarında...

KARİYERİNDE HİÇ KIRMIZI KART GÖRMEDİ

Sinan Engin yeşil sahalarda top koşturduğu dönemde, hiç kırmızı kart görmedi. Kırılması zor bir başarıya sahip olan Engin, bu yönüyle futbol tarihine geçmeyi başarmıştır.