Sibel Can'dan torununa servetlik jest! Milyon dolarlık hediye şoke etti

<b>Sanatçı Sibel Can geçtiğimiz aylarda ilk torununu kucağına aldı. </b><br><b>Hakan Ural'la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, baba olma sevincini yaşadı.</b><br><b>Babaanne Sibel Can, biricik torunu için kesenin ağzını açtı. </b><br><p><b>İddiaya göre; oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Ural'a, İstanbul'un Etiler semtinde bulunan bir rezidanstan, lüks daire satın alıp hediye etti. Rezidans dairenin fiyatı, dudak uçuklattı.</b></p><br><p><b>SİBEL CAN LÜKS REZİDANSA SERVET ÖDEDİ</b></p><p><b ><br></b></p><p><b >Kesenin ağzını açan Sibel Can, torunu için aldığı bu eve tamı tamına 2 milyon dolar yani 86 milyon 75 bin lira ücret ödedi.</b></p><br>