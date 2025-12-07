Reytingleri alt üst edecek transfer: Zuhal Topal 'Taşacak Bu Deniz'e mi geliyor?

Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyunculuğu neden bıraktığını şu sözlerle açıklamıştı:





"Bana da niye dizilerde oyunculuk yapmıyorsunuz diye soruyorlar. Çok zor artık. Benim zamanımda dizilerin süresi, maksimum 50 dakikaydı. Taş çatlasın bir saatti. Şimdi maalesef değişen şartlar yüzünden dizilerin yayın süresi 2,5 - 3 saat oldu. Dolayısıyla çalışma saatleri çok uzun ve yorucu. Ben o tempoyu kaldıramam. 2,5 saatlik bir diziyi ortaya çıkarmak için insanlar, haftada 6 gün çekim yapıyorlar. Sabahtan bir dahaki sabaha kadar... Dramalar özellikle.