Reytingleri alt üst edecek transfer: Zuhal Topal 'Taşacak Bu Deniz'e mi geliyor?

Taşacak Bu Deniz reytinglerdeki zirvesini korurken, sosyal medyada da gündemi belirlemeye devam ediyor. Diziye yeni bir karakterin dahil olacağı öğrenilirken, sosyal medyada bu rol için Zuhal Topal'ın ismi ön plana çıkmaya başladı. Oyuncu, sunucusu olduğu Yemekteyiz'in bir yayınında, oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı.

