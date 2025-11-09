Ozan Akbaba'nın evlat özlemi: Zorlu süreci böyle anlattı!
Uzak Şehir dizisiyle ekran yolculuğunu sürdüren oyuncu Ozan Akbaba, bu süreçte oğluna karşı duyduğu özlemi anlattı. Mardin-İstanbul arasında mekik dokuyan oyuncu, oğlunun baba özlemi çekmesine fırsat vermemeye çalıştığını söyledi.
Ozan Akbaba iki sezondur rol aldığı Uzak Şehir adlı diziyle, reytinglerin zirvesinde yer alıyor. Çekimler dolayısıyla Mardin-İstanbul arasında adeta mekik dokuyan oyuncu, oğluyla birbirlerini çok özlediklerini söyledi.
7 yaşındaki oğlu Ozan Ali'nin, baba özlemi çekmesine fırsat vermemeye çalıştığını anlatan Ozan Akbaba, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:
"Çok özlüyoruz birbirimizi, ben neredeyse her hafta gidip geldiğim için onun özlemesine çok fırsat vermiyorum. Annesi ona tamamen kol kanat gerdiği için, ben sadece boşlukları dolduruyorum."