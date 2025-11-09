Haberler
VENÜS
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2025 Pazar 11:31

Ozan Akbaba'nın evlat özlemi: Zorlu süreci böyle anlattı!

Uzak Şehir dizisiyle ekran yolculuğunu sürdüren oyuncu Ozan Akbaba, bu süreçte oğluna karşı duyduğu özlemi anlattı. Mardin-İstanbul arasında mekik dokuyan oyuncu, oğlunun baba özlemi çekmesine fırsat vermemeye çalıştığını söyledi.

