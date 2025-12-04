Nebahat Çehre'den yıllar sonra gelen estetik itirafı!

Genç görüntüsü ve imajıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Nebahat Çehre, estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme geliyordu.
Geçtiğimiz günlerde, 20 yıldır kullandığı pantolonu olduğu açıklamasıyla ses getiren Çehre, benzer bir açıklamayı bu sefer estetik iddiaları için yaptı.
Oyuncu, "Estetik yaptırmadım. Yüz hatlarım bayağı çizgili. Bunları dolguyla yok edebileceğim söylendi. Cildimden ve çehremden ödün vermek istemiyorum. Yaşımı yaşıyorum. Keşke yapmasın dediğim oyuncular var ama buna hakkım yok" ifadelerini kullandı.