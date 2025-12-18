Kobra Murat her şeyi anlattı: Güllü'yle ilgili duydukları Seda Sayan'ı şoke etti!

SEDA SAYAN'I ŞOKE EDEN AÇIKLAMALAR
Kobra Murat, son olarak Seda Sayan'ın programına konuk oldu. Açıklamalarda bulunan şarkıcı bunları, Güllü'nün eski patronu Ferda Aydın'ın kendisine anlattığını iddia etti. Kobra Murat, Tuğyan Ülkem Gülter'in kendi çocuğuna dahi bakmadığını öne sürerek, 'Haftada bir gün, sadece bir saat alırmış' dedi.
Şarkıcı iddialarının devamında, 'Evladını bile öldürmek istemiş. Hepsinin konuşmaları var. Ferdi gelsin de dinle, Tuğyan bakıcının, erkek kardeşi ölmüş, İstanbul'a cenazeye gelmiş. Kadının da aynı yaşta çocuğu varmış. 'İkisiyle uğraşamam, ağabeyim öldü cenaze var, bir günlüğüne bak döneceğiz' demiş. Gelmiş cenazeye, çocuğu bırakmış gitmiş' ve 'Evlerinin çatısını yaptırdığı zaman çatıcıya, 'Çatıyı yap, korkuluk koyma. Annemi çatıdan atacağım demiş' iddialarında bulundu.