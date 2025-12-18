Haberler
VENÜS
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 12:16 |

Kobra Murat her şeyi anlattı: Güllü'yle ilgili duydukları Seda Sayan'ı şoke etti!

Seda Sayan'ın programına konuk olan şarkıcı Kobra Murat, Güllü'nün ölümüne ilişkin şoke eden iddialarda bulundu. O anlarda sunucu Seda Sayan da şaşkınlığı gizleyemedi.

