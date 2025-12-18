Kobra Murat her şeyi anlattı: Güllü'yle ilgili duydukları Seda Sayan'ı şoke etti!

SEDA SAYAN'I ŞOKE EDEN AÇIKLAMALAR

Kobra Murat, son olarak Seda Sayan'ın programına konuk oldu. Açıklamalarda bulunan şarkıcı bunları, Güllü'nün eski patronu Ferda Aydın'ın kendisine anlattığını iddia etti. Kobra Murat, Tuğyan Ülkem Gülter'in kendi çocuğuna dahi bakmadığını öne sürerek, 'Haftada bir gün, sadece bir saat alırmış' dedi.