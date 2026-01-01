Haberler
Eklenme tarihi: 1 Ocak 2026 Perşembe 17:18

Kimi eski eşiyle kutladı, kimi ailecek film izledi... İşte ünlülerin yılbaşı paylaşımları!

Tüm dünya dün 2026 yılına merhaba dedi. Ünlü isimler de yılbaşı akşamında, yeni yıl mesajlarının yer aldığı paylaşımlar yaptılar. Kimi çocukları için eski eşiyle bir araya geldi, kimi çocuklarıyla film seyretti.

