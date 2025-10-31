Kanlı tişört detayı tüyler ürpertti! Güllü'nün kızı cinayeti itiraf etti: Ben yaptım

Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyan'a '3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın?' diye sordum. Burada kast ettiğim bana attığı mesajlardı. Tuğyan da bana 'Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla' dedi. Tuğyan'dan korktuğum için bugüne kadar hiçbir şey söyleyemedim. Vicdanımı rahatsız ettiği için Ferdi Bey'e anlattım. Tuğyan bana daha önce de 'Annemin arabasının frenlerini keseceğim, uçurumdan mı atsam ne yapsam' diye sormuştu.