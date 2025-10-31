Haberler
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 07:47

Kanlı tişört detayı tüyler ürpertti! Güllü'nün kızı cinayeti itiraf etti: Ben yaptım

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem'in annesini öldürdüğü iddiası üzerine savcılık hareket geçti. Tuğyam Ülkem'e yakın olan ve annesini öldürmesini istediği Bircan Dülger'in ifadesi ortaya çıktı. Güllü'nün öldüğü gece Tuğyan'ın kanlı tişörtünü aradığını ifade eden Bircan Dülger, “Keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla” dediğini öne sürdü.

