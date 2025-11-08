Haberler
Güllü'nün oğlundan itiraflar arka arkaya geldi! ‘Kapıyı kilitledim ve…'

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünün ardından çocuklarıyla ilgili iddialar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Güllü'nün 2023 yılında oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den şiddet gördüğü ve KADES uygulaması üzerinden yardım istediği iddiaları doğru çıktı. Tuğberk Yağız Gülter, olay gecesiyle ilgili ilk kez konuştu.

