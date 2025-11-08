Güllü'nün oğlundan itiraflar arka arkaya geldi! ‘Kapıyı kilitledim ve…'

Şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de yaşamını sürdürdüğü Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesine şiddet uyguladığı iddiaları ile gündeme geldi.
"KADES OLAYI YAŞANDI"
Güllü'nün 2 yıl önce yaşadığı şiddet olayıyla ilgili detaylar hayrete düşürdü. 2023 yılında oğlundan şiddet gören Güllü'nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması üzerinden yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı.
"Evet, yaklaşık 3 yıl önce KADES olayı yaşandı. Annem çok alkol almıştı, dışarı çıkıp gezmek istedi. Alkol aldıktan sonra annemin tansiyonla ilgili problemleri oluyordu. Dışarı çıkmasını istememiştim. Ben de kapıyı kilitledim. 'Aç kapıyı yoksa KADES'i ararım, aldırırım seni' dedi. Ben de 'tamam aldır' dedim. Kapıyı bir açtım bütün Çınarcık Karakolu evde. Annemle birlikte karakola gittik, 2 - 3 saat sonra da eve döndük"