Güller ve Günahlar'da sır perdesi aralanıyor! Herkes Can'ı beklerken, Kader'in babası...
Güller ve Günahlar dizisi, yeni sezonun reytinglere damga vuran projelerinden olmayı başardı. Dizi her hafta yeni bölümüyle ekrana gelirken sosyal medyada, ilerleyen bölümlerde Kader'in babasının ortaya çıkacağı iddiası gündeme geldi.
Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in başrolünü oynadıkları Güller ve Günahlar dizisi, yeni sezonun en çok seyredilen dizilerinden oldu. 8 bölümü geride bırakan dizide; Kader'in babasının kim olduğu sorusu, halen cevabını bulamadı.
Sosyal medyada dolaşan iddialara göre; Güller ve Günahlar'ın yeni bölümlerinde, bu soru yanıtını bulacak. İşte Güller ve Günahlar'ın yeni bölümlerinde, yaşanacağı iddia edilen gelişmeler:
Kader'in babasının Can olduğu biliniyordu ancak gerçek, başka çıkacak. İddiaya göre Serdar, Kader'in babasının kim olduğunu öğrenecek.
Bu arada Serdar, Tibet tarafından zor duruma düşürülecek.
Berrak ve Tibet arasındaki ilişki de ortaya çıkacak. Berrak ise boşanmamakta ısrarlarını sürdürecek.
İddiaya göre; Zeynep, ilerleyen bölümlerde vurulacak.