Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $42,9702
  • 50,494
  • 5988.79

Foto Galeri

VENÜS
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 16:27 |

Bütün bir yıl onları konuştuk: 2025'e damga vuran magazin olayları!

2025 yılına veda ediyoruz. Magazin gündemi, en yoğun senesini yaşadı demek, yanlış bir tanım olmayacaktır. Birçok konu haftalarca konuşuldu, sosyal medyada ses getirdi. Peki 2025 yılına damga vuran magazin olayları hangileri oldu? Bütün bir yıl, neleri konuştuk?

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.