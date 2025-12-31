Bütün bir yıl onları konuştuk: 2025'e damga vuran magazin olayları!

Güllü'nün şüpheli ölümü!
Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü, Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek öldü. Soruşturma sürerken; şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Şarkıcının, itilme sonucu pencereden düştüğü belirlendi.
Asena Keskinci - Evrim Akın olayı
Oyuncu Asena Keskinci, Bez Bebek dizisinde rol aldıkları dönemde Evrim Akın tarafından hem fiziki hem de psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia etti. Ayrıca Akın'ın, babasıyla da ilişkisi olduğunu söyledi. Akın ilişkiyi doğrularken, şiddet iddialarınıysa yalanladı.
Hacı Sabancı'nın yıllar sonra ortaya çıkan oğlu
Sabancı ailesinin genç üyelerinden iş insanı Hacı Sabancı'nın, 4 yaşında Uzay adında bir oğlu olduğu ortaya çıktı. DNA testiyle babalığı ispatlanan Hacı Sabancı ise, avukatı aracılığıyla bu sonuca itiraz etti ve öz oğlunu, nüfusuna almadı.
Bahar Şahin - Mine Tugay olayı
Oyuncu Bahar Şahin, Zalim İstanbul dizisinde rol aldıkları dönemde Mine Tugay tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia etti. Tugay ise yalanladığı bu iddialara karşı, yasal hakkını kullanacağını açıkladı.
Özcan Deniz ve ailesinin miras kavgası
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve annesi Kadriye Deniz ile yaşadığı kavgalarla gündeme geldi. Mal varlığı nedeniyle çıkan kavgalar, yargıya taşındı. Özcan Deniz, kendisini tehdit ettiğini söylediği ağabeyi hakkında uzaklaştırma kararı dahi aldırdı.
Ferdi Tayfur'un çocukları ve yeğenlerinin miras davası
Arabesk müziğin büyük seslerinden Ferdi Tayfur, Ocak ayında vefat etti. Sanatçının çocukları ve aynı zamanda menajeri de olan yeğeni Şirin Gözalıcı arasında, miras davası başladı. Tuğçe Tayfur, hem kendisinin hem de kardeşlerinin babalarının mirasından faydalanamadığını, Tayfur'un tüm mal varlığını yeğenlerine bıraktığını söyleyerek konuyu yargıya taşıdı. Tuğçe Tayfur, akrabalarınının babasını oyuna getirdiklerini iddia etti.
İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe taktırması
Miras dolayısıyla kendisi hakkında akli melekeleri yerinde değil davası açan oğlunu affetmeyen İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlıses'ten şikayetçi oldu. Babasına 3 kilometreden fazla yaklaşması yasaklanan Ahmet Tatlıses'e, elektronik kelepçe takıldı.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın polisin üzerine araç sürmesi
Bodrum'da seyir halindeyken polislerin dur ihtarına uymayan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, kaçmak isterken direksiyonunu görevli polis memurunun üzerine sürdü. Karakolluk olan Çıtak, 'ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım' diyerek polislere kendisini tanıttı. Baba-kız uzun zamandır küstü. Bu durum Tatlıses'e de soruldu. Tatlıses, "Hani babası değildim" diyerek, küs olduğu kızına tepki gösterdi.