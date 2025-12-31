Bütün bir yıl onları konuştuk: 2025'e damga vuran magazin olayları!

Ferdi Tayfur'un çocukları ve yeğenlerinin miras davası





Arabesk müziğin büyük seslerinden Ferdi Tayfur, Ocak ayında vefat etti. Sanatçının çocukları ve aynı zamanda menajeri de olan yeğeni Şirin Gözalıcı arasında, miras davası başladı. Tuğçe Tayfur, hem kendisinin hem de kardeşlerinin babalarının mirasından faydalanamadığını, Tayfur'un tüm mal varlığını yeğenlerine bıraktığını söyleyerek konuyu yargıya taşıdı. Tuğçe Tayfur, akrabalarınının babasını oyuna getirdiklerini iddia etti.