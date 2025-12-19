'Bunu söylediğim için üzgünüm' diyen Seda Sayan'dan Güllü itirafı! Tüyleri diken diken etti

"Bunu ilk defa ekranlardan söylüyorum. Bunu Tuğyan da Tuğberk de ikisi de biliyorlar. Bunu daha önce dile getirmedim ama Tuğyan ile Tuğberk bu olay ortaya çıkmadan önce bana haber gönderdiler. 'Biz Seda ablamla programa çıkmak istiyoruz' diye. Ben de 'gelin' dedim. Bunu söylediğim için beni lütfen yanlış anlamayın. Bu bizim aramızda konuşulduğu için söylüyorum. Özgür Aras beni arayarak; 'Güllü'nün çocukları, senin programına çıkmak istiyor' dedi.