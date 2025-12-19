Haberler
VENÜS
Eklenme tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 08:13

'Bunu söylediğim için üzgünüm' diyen Seda Sayan'dan Güllü itirafı! Tüyleri diken diken etti

Seda Sayan, cinayete kurban giden Güllü ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Güllü'nün çocukları Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter'in, bir dönem okul taksitlerini ödediğini açıklayan Seda Sayan, 'Bunu söylediğim için çok üzgünüm' ifadelerini kullandı.

