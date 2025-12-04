'Adamım' şarkısıyla doksanlara damga vurmuştu! Kader'i tanımak imkansız

Doksanlı yılların popüler isimlerinin birçoğu, 2000'li yıllarda kameralardan uzak bir hayat sürmeye başladı. O isimlerden birisi de Adamım şarkısıyla, Kader oldu. Yıllar sonra İbo Show programında görüntülenen Kader, değişimiyle dikkat çekmişti.
Doksanlı yıllarda söylediği Adamım şarkısı ile tanınan ve İbrahim Tatlıses'in o dönem destek verdiği çocuk şarkıcılardan biri olan Kader, İbo Show'a çıkıp şarkısını söyleme fırsatı da yakalamıştı.
Kendisine şöhreti getiren Adamım şarkısını yıllar sonra yine söyleyen Kader, adeta bambaşka birisi oldu.