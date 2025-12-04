Haberler
Eklenme tarihi: 4 Aralık 2025 Perşembe 17:25

'Adamım' şarkısıyla doksanlara damga vurmuştu! Kader'i tanımak imkansız

Adamım şarkısıyla doksanlarda hit olan ve yıllardır ekrandan uzak kalan Kader, değişimiyle şaşırttı. Şarkıcıyı tanımak artık neredeyse imkansız.

