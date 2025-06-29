99. Gazi Koşusu başladı! Ünlü isimler tribünleri doldurdu
Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına her yıl düzenlenen, safkan at yarışı Gazi Koşusu bu yıl 99. kez gerçekleşiyor. 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nu bu yıl da birçok ünlü isim, seyretmeye gelenler arasında yer aldı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına her yıl düzenlenen, safkan at yarışı Gazi Koşusu bu yıl 99. kez gerçekleşiyor. 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nu bu yıl da birçok ünlü isim, seyretmeye gelenler arasında yer aldı.
İşte 99. Gazi Koşusu'nu izlemeye gelen isimlerden bazıları!
2/8
FURKAN PALALI - ASLI BEKİROĞLU
3/8
ELİT ANDAÇ ÇAM - BURÇ KÜMBETLİOĞLU
4/8
AYBÜKE YILMAZ
5/8
CEREN BENDERLİOĞLU
6/8
99. Gazi Koşusu'na gelen isimler arasında, oyuncular Ferit Kaya da var.