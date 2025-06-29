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VENÜS
Eklenme tarihi: 29 Haziran 2025 Pazar 15:31 |

99. Gazi Koşusu başladı! Ünlü isimler tribünleri doldurdu

Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına her yıl düzenlenen, safkan at yarışı Gazi Koşusu bu yıl 99. kez gerçekleşiyor. 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nu bu yıl da birçok ünlü isim, seyretmeye gelenler arasında yer aldı.

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