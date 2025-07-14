120 milyon TL'ye gül fabrikası kurmuştu! Berdan Mardini'nin lüks villası ağızları açıkta bırakıyor

Memleketi Mardin'de gül ve lavanta yağı fabrikası kurarak ticarete atılan sanatçı Berdan Mardini, fabrikası için 120 milyon TL harcamıştı. 9 sene önce kendi zevkine göre villayı dekore eden Berdan Mardini, eviyle görenleri hayran bıraktı.
Memleketi Mardin'de gül ve lavanta yağı fabrikası kurarak ticarete atılan sanatçı Berdan Mardini, fabrikası için 120 milyon TL harcamıştı. 9 sene önce kendi zevkine göre villayı dekore eden Berdan Mardini, eviyle görenleri hayran bıraktı.
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'Sadelik ve mütevazılıktan yana' olduğunu söyleyen sanatçının villasında; havuz, yaz ve kış bahçesi hatta konser salonu dahi bulunuyor.