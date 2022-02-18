Zamanın durduğu ev! Yıllar sonra kapı açılınca içerisinden...

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1939 yılında 2. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, 23 yaşındaki Madame de Florian, evinin yer aldığı Paris'in kalbinden zorla göç ettirildi. Kapısına kilit vuran kadın Almanlar'dan kaçmak için güneye doğru yola koyuldu.

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Evin kirasını yıllar boyu ödemeye devam etse yıllar önce kaçtığı evine hiç geri dönemedi. 2010 yılında 91 yaşındayken vefat etti.

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Vefat ettikten hemen sonra mirasçıları Paris'te bir evinin olduğunu öğrendiler. Hemen açık artırma yetkilileriyle görüşerek evin değerini biçtirdiler.

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Görevliler evi incelemeye geldiklerinde gözlerine inanamadılar. Eve yıllardır kimse girmemişti. 1900'lerden kalma mobilyalar ve çok eski ancak kaliteli porselenlerle döşenmiş mutfak tam anlamıyla nefes kesiciydi.

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Geride kalan en önemli eşya ise pembe elbise giymiş bir kadının tablosuydu. Yapılan araştırmalar sonucu tablonun Fransa'da en önemli ressamlarından olan Giovanni Boldini'ye ait olduğu anlaşıldı.

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1888 yılı imzalı tablonun anneannenin eline 24 yaşındayken geçtiği sanılıyor. Tablo açık artırmada 9 milyon TL'ye satıldı.

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1939 yılında zorla göç ettirilen kadının hiç kullanmadığı ve gitmediği bir evin kirasını ödemeye neden devam ettiği ise gizemini koruyor.

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Bu ev görenleri hayrete düşürüyor.

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60 yıldır içindeki eşyaları ile yepyeni duran bu ev görenleri hayrete düşürdü...

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İşte gerçek zaman kapsülü evden bazı fotoğraflar.

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