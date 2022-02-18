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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 13:31

Zamanın durduğu ev! Yıllar sonra kapı açılınca içerisinden...

Bir açık artırma görevlisi 1939 yılında terkedilmiş Paris'in göbeğinde gizli kalmış evin kapısını açınca gördüklerine inanamadı.

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