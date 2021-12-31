Yılın milyarderleri belli oldu! Bugüne kadar bir ilk...

50- YANG HUİYAN: 29,6 MİLYAR DOLAR
Emlak Sektörü, Çin
49- JOHN MARS: 31,3 MİLYAR DOLAR
Şekerleme, Yiyecek-İçecek (ABD)
48- JACQUELİNE MARS: 31,3 MİLYAR DOLAR
Şekerleme, Yiyecek-İçecek (ABD)
47- LEE SHAU KEE: 31,7 MİLYAR DOLAR
Gayrimenkul (Hong Kong)
46- LEN BLAVATNİK: 32 MİLYAR DOLAR
Müzik ve Kimya (İngiltere)
45- WİLLİAM LEİ DİNG: 33 MİLYAR DOLAR
Online oyunlar (Çin)
44- QİN YİNGLİN: 33,5 MİLYAR DOLAR
Besicilik (Çin)
43- Lİ KA-SHİNG: 33,7 MİLYAR DOLAR
Çeşitli sektörler (Hong Kong)
42- GERARD WERTHEİMER: 34,5 MİLYAR DOLAR
Moda ve Perakende, Chanel (ABD)
41- ALAİN WERTHEİMER: 34,5 MİLYAR DOLAR
Moda ve Perakende, Chanel (ABD)
40 - GİOVANNİ FERRERO: 35,1 MİLYAR DOLAR
Yiyecek-İçecek, Nutella (Belçika)
39- ZHANG YİMİNG: 35.6 MİLYAR DOLAR
Teknoloji, TikTok (Çin)
38-DİETER SCHWARZ: 36.9 MİLYAR DOLAR
Moda ve Perakende (Almanya)
37-HE XİANGJİAN: 37.7 MİLYAR DOLAR
Ev Aletleri, Üretim (Çin)
36-MİRİAM ADELSON: 38,2 MİLYAR DOLAR
Casino (ABD)
35- WANG WEİ: 39 MİLYAR DOLAR
Kargo Hizmetleri (Çin)
34- BEATE HEİSTER & KARL ALBRECHT JR.: 39.2 MİLYAR DOLAR
33- DAVİD THOMSON: 41,8 MİLYAR DOLAR
32- FRANÇOİS PİNAULT: 42.3 MİLYAR DOLAR
27- CHARLES KOCH: 46.4 MİLYAR DOLAR
26- JACK MA: 48,4 MİLYAR DOLAR
25- PHİL KNİGHT: 49.9 MİLYAR DOLAR
24- GAUTHAM ADANİ: 50.5 MİLYAR DOLAR
23- DANİEL GİLBERT: 51.9 MİLYAR DOLAR
22- MACKENZİE SCOTT: 53 MİLYAR DOLAR
21- COLİN ZHENG HUANG: 55,3 MİLYAR DOLAR
20- MİCHAEL BLOOMBERG: 59 MİLYAR DOLAR
19- ROB WALTON: 59.5 MİLYAR DOLAR
18- JİM WALTON: 60.2 MİLYAR DOLAR
17- ALİCE WALTON: 61.8 MİLYAR DOLAR
16- CARLOS SLİM HELU: 62.8 MİLYAR DOLAR
15- MA HUATENG: 65.8 MİLYAR DOLAR
14- STECE BALLMER: 68,7 MİLYAR DOLAR
13- ZHONG SHANSHAN: 68.9 MİLYAR DOLAR
12- FRANCOİSE BETTENCOURT MEYERS: 73.6 MİLYAR DOLAR
11- AMANCİO ORTEGA: 77 MİLYAR DOLAR
10- MUKESH AMBANİ: 84,5 MİLYAR DOLAR
9- SERGEY BRİN: 89 MİLYAR DOLAR
8- LARRY PAGE: 91,5 MİLYAR DOLAR
7- LARRY ELLİSON: 93 MİLYAR DOLAR
6- WARREN BUFFETT: 96 MİLYAR DOLAR
5- MARK ZUCKERBERG: 97 MİLYAR DOLAR
4- BİLL GATES: 124 MİLYAR DOLAR
3- BERNARD ARNAULT: 150 MİLYAR DOLAR
2- ELON MUSK: 151 MİLYAR DOLAR
1-JEFF BEZOS: 177 MİLYAR DOLAR
TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ MURAT ÜLKER
Listenin Türkiye ile ilgili bölümünde en zengin isim olarak net 6.3 milyar dolar servetiyle Murat Ülker kayıtlara geçti. Ülker, geçen yıl Erman Ilıcak'tan geri aldığı birinciliği bu yıl sürdürdü.
2020 yılına oranla servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyadaki en zenginler sıralamasında ise 421. sırada yer aldı.
ERMAN ILICAK İKİNCİ SIRADA
Türkiye'nin en zenginleri listesinin ikinci sırasında 4.4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak bulunuyor. Ilıcak, 2020'ye kıyasla servetini yüzde 41.9 artırdı ve dünyadaki sıralaması 655.
FERİH ŞAHENK
Ferit Şahenk 3 milyar dolar net servetiyle üçüncü sırada yer alırken, bu ismi sırasıyla
FİLİZ ŞAHENK
2.8 milyar dolar servetiyle Filiz Şahenk
SEMAHAT ARSEL
2.3 milyar dolar servetiyle Semahat Sevim Arsel izledi.
Bloomberg'in yayınladığı; 2021 yılı için dünyanın en zengin ailelerini ve servetleri listesi açıklandı.
Milyarder ailelerin neredeyse 2 yıldır dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenmediği, aksine servetlerini artırdıkları belirtildi.
Zengin ailelerin tamamına yakını Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ikamet ediyor. İşte dünyanın en zengin 25 ailesi..
1) Walton ailesi: Serveti: 238,2 milyar dolar, ABD. Şirketleri: Walmart Inc & Sam's Club.
2) Mars ailesi: Serveti: 141,9 milyar dolar, ABD. Şirket: Mars.
3) Koch ailesi: Serveti: 124,4 milyar dolar, ABD. Şirket: Koch Industries.
4) Hermes ailesi: Serveti: 111,6 milyar dolar, Fransa. Şirket: Hermes.
5) Al Suud ya da Suud ailesi: Serveti: 100 milyar dolar, Suudi Arabistan. Kraliyet ailesi listede bulunan tek Arap aile.
6) Ambani ailesi: Serveti: 93,7 milyar dolar, Hindistan. Şirket: Reliance Industries.
7) Wertheimer ailesi: Serveti: 61,8 milyar dolar, Fransa. Şirket: Chanel S.A.
8) Johnson ailesi: Serveti: 61,8 milyar dolar, ABD (Boston). Şirket: Fidelity Investments.
9) Thomson ailesi: Serveti: 61,1 milyar dolar, Kanada. Şirket: Thomson Reuters.
10) Boehringer&von Baumbach ailesi: Serveti: 59,2 milyar dolar, Almanya. Şirket: Boehringer Ingelheim.
11) Cargill-Macmillan ailesi: Endüstriyel alanda faaliyet gösten Cargill Inc şiretinin sahibi olan ABD'li ailenin serveti 51,6 milyar dolar, ABD. Şirket: Cargill Inc.
12) Albrecht ailesi: Serveti: 51 milyar dolar, Almanya. Şirket: Aldi.
13) Lauder ailesi: Serveti: 49,3 milyar dolar, ABD. Şirket: Estee Lauder.
14) Hoffman-Oeri ailesi: Serveti:47,3 milyar dolar, İsviçre. Şirket: Hoffmann-La Roche.
15) Mulliez ailesi: Serveti: 45,9 milyar dolar milyar dolar, Fransa. Şirket: Auchan.
16) Quandt ailesi: Serveti: 42,3 milyar dolar, Almanya. Şirket: BMW AG.
17) Dassault ailesi: Serveti: 41,9 milyar dolar, Fransa. Şirket: Dassault Group.
18) Newhouse ailesi: Serveti: 41,6 milyar dolar, ABD. Şirket: Advance Publications.
19) Van Damme, de Spoelberch,&de Mevius ailesi: Serveti: 40,2 milyar dolar, Belçika. Şirket: Anheuser-Busch InBev SA/NV.
20) Cox ailesi: Serveti: 38,6 milyar dolar, ABD. Şirket: Cox Enterprises, Inc.
21) Rausing ailesi: Serveti: 35,9 milyar dolar, İngiltere. Şirket: Tetra Laval.
24) Ferrero ailesi: Serveti: 34,5 milyar dolar, İtalya. Şirket: Ferrero (Nutella).
25) Johnson ailesi: Serveti: 33,8 milyar dolar, ABD (Wisconsin). Şirket: S. C. Johnson & Son.