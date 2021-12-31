Yılın milyarderleri belli oldu! Bugüne kadar bir ilk...

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50- YANG HUİYAN: 29,6 MİLYAR DOLAR Emlak Sektörü, Çin

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49- JOHN MARS: 31,3 MİLYAR DOLAR Şekerleme, Yiyecek-İçecek (ABD)

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48- JACQUELİNE MARS: 31,3 MİLYAR DOLAR Şekerleme, Yiyecek-İçecek (ABD)

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47- LEE SHAU KEE: 31,7 MİLYAR DOLAR Gayrimenkul (Hong Kong)

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46- LEN BLAVATNİK: 32 MİLYAR DOLAR Müzik ve Kimya (İngiltere)

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45- WİLLİAM LEİ DİNG: 33 MİLYAR DOLAR Online oyunlar (Çin)

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44- QİN YİNGLİN: 33,5 MİLYAR DOLAR Besicilik (Çin)

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43- Lİ KA-SHİNG: 33,7 MİLYAR DOLAR Çeşitli sektörler (Hong Kong)

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42- GERARD WERTHEİMER: 34,5 MİLYAR DOLAR Moda ve Perakende, Chanel (ABD)

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41- ALAİN WERTHEİMER: 34,5 MİLYAR DOLAR Moda ve Perakende, Chanel (ABD)

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40 - GİOVANNİ FERRERO: 35,1 MİLYAR DOLAR Yiyecek-İçecek, Nutella (Belçika)

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39- ZHANG YİMİNG: 35.6 MİLYAR DOLAR Teknoloji, TikTok (Çin)

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38-DİETER SCHWARZ: 36.9 MİLYAR DOLAR Moda ve Perakende (Almanya)

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37-HE XİANGJİAN: 37.7 MİLYAR DOLAR Ev Aletleri, Üretim (Çin)

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36-MİRİAM ADELSON: 38,2 MİLYAR DOLAR Casino (ABD)

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35- WANG WEİ: 39 MİLYAR DOLAR Kargo Hizmetleri (Çin)

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34- BEATE HEİSTER & KARL ALBRECHT JR.: 39.2 MİLYAR DOLAR

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33- DAVİD THOMSON: 41,8 MİLYAR DOLAR

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32- FRANÇOİS PİNAULT: 42.3 MİLYAR DOLAR

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27- CHARLES KOCH: 46.4 MİLYAR DOLAR

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26- JACK MA: 48,4 MİLYAR DOLAR

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25- PHİL KNİGHT: 49.9 MİLYAR DOLAR

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24- GAUTHAM ADANİ: 50.5 MİLYAR DOLAR

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23- DANİEL GİLBERT: 51.9 MİLYAR DOLAR

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22- MACKENZİE SCOTT: 53 MİLYAR DOLAR

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21- COLİN ZHENG HUANG: 55,3 MİLYAR DOLAR

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20- MİCHAEL BLOOMBERG: 59 MİLYAR DOLAR

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19- ROB WALTON: 59.5 MİLYAR DOLAR

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18- JİM WALTON: 60.2 MİLYAR DOLAR

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17- ALİCE WALTON: 61.8 MİLYAR DOLAR

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16- CARLOS SLİM HELU: 62.8 MİLYAR DOLAR

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15- MA HUATENG: 65.8 MİLYAR DOLAR

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14- STECE BALLMER: 68,7 MİLYAR DOLAR

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13- ZHONG SHANSHAN: 68.9 MİLYAR DOLAR

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12- FRANCOİSE BETTENCOURT MEYERS: 73.6 MİLYAR DOLAR

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11- AMANCİO ORTEGA: 77 MİLYAR DOLAR

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10- MUKESH AMBANİ: 84,5 MİLYAR DOLAR

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9- SERGEY BRİN: 89 MİLYAR DOLAR

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8- LARRY PAGE: 91,5 MİLYAR DOLAR

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7- LARRY ELLİSON: 93 MİLYAR DOLAR

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6- WARREN BUFFETT: 96 MİLYAR DOLAR

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5- MARK ZUCKERBERG: 97 MİLYAR DOLAR

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4- BİLL GATES: 124 MİLYAR DOLAR

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3- BERNARD ARNAULT: 150 MİLYAR DOLAR

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2- ELON MUSK: 151 MİLYAR DOLAR

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1-JEFF BEZOS: 177 MİLYAR DOLAR

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TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ MURAT ÜLKER

Listenin Türkiye ile ilgili bölümünde en zengin isim olarak net 6.3 milyar dolar servetiyle Murat Ülker kayıtlara geçti. Ülker, geçen yıl Erman Ilıcak'tan geri aldığı birinciliği bu yıl sürdürdü.

2020 yılına oranla servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyadaki en zenginler sıralamasında ise 421. sırada yer aldı.

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ERMAN ILICAK İKİNCİ SIRADA

Türkiye'nin en zenginleri listesinin ikinci sırasında 4.4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak bulunuyor. Ilıcak, 2020'ye kıyasla servetini yüzde 41.9 artırdı ve dünyadaki sıralaması 655.

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FERİH ŞAHENK

Ferit Şahenk 3 milyar dolar net servetiyle üçüncü sırada yer alırken, bu ismi sırasıyla

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FİLİZ ŞAHENK

2.8 milyar dolar servetiyle Filiz Şahenk

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SEMAHAT ARSEL

2.3 milyar dolar servetiyle Semahat Sevim Arsel izledi.

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SEZAİ BACAKSIZ

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MUSTAFA RAHMİ KOÇ

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NİHAT ÖZDEMİR

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MUSTAFA KÜÇÜK

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İBRAHİM ERDEMOĞLU

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Bloomberg'in yayınladığı; 2021 yılı için dünyanın en zengin ailelerini ve servetleri listesi açıklandı.

Milyarder ailelerin neredeyse 2 yıldır dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenmediği, aksine servetlerini artırdıkları belirtildi.





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Zengin ailelerin tamamına yakını Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ikamet ediyor. İşte dünyanın en zengin 25 ailesi..

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1) Walton ailesi: Serveti: 238,2 milyar dolar, ABD. Şirketleri: Walmart Inc & Sam's Club.

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2) Mars ailesi: Serveti: 141,9 milyar dolar, ABD. Şirket: Mars.

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3) Koch ailesi: Serveti: 124,4 milyar dolar, ABD. Şirket: Koch Industries.

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4) Hermes ailesi: Serveti: 111,6 milyar dolar, Fransa. Şirket: Hermes.

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5) Al Suud ya da Suud ailesi: Serveti: 100 milyar dolar, Suudi Arabistan. Kraliyet ailesi listede bulunan tek Arap aile.

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6) Ambani ailesi: Serveti: 93,7 milyar dolar, Hindistan. Şirket: Reliance Industries.



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7) Wertheimer ailesi: Serveti: 61,8 milyar dolar, Fransa. Şirket: Chanel S.A.

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8) Johnson ailesi: Serveti: 61,8 milyar dolar, ABD (Boston). Şirket: Fidelity Investments.

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9) Thomson ailesi: Serveti: 61,1 milyar dolar, Kanada. Şirket: Thomson Reuters.

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10) Boehringer&von Baumbach ailesi: Serveti: 59,2 milyar dolar, Almanya. Şirket: Boehringer Ingelheim.

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11) Cargill-Macmillan ailesi: Endüstriyel alanda faaliyet gösten Cargill Inc şiretinin sahibi olan ABD'li ailenin serveti 51,6 milyar dolar, ABD. Şirket: Cargill Inc.

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12) Albrecht ailesi: Serveti: 51 milyar dolar, Almanya. Şirket: Aldi.

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13) Lauder ailesi: Serveti: 49,3 milyar dolar, ABD. Şirket: Estee Lauder.

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14) Hoffman-Oeri ailesi: Serveti:47,3 milyar dolar, İsviçre. Şirket: Hoffmann-La Roche.

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15) Mulliez ailesi: Serveti: 45,9 milyar dolar milyar dolar, Fransa. Şirket: Auchan.

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16) Quandt ailesi: Serveti: 42,3 milyar dolar, Almanya. Şirket: BMW AG.

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17) Dassault ailesi: Serveti: 41,9 milyar dolar, Fransa. Şirket: Dassault Group.

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18) Newhouse ailesi: Serveti: 41,6 milyar dolar, ABD. Şirket: Advance Publications.

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19) Van Damme, de Spoelberch,&de Mevius ailesi: Serveti: 40,2 milyar dolar, Belçika. Şirket: Anheuser-Busch InBev SA/NV.

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20) Cox ailesi: Serveti: 38,6 milyar dolar, ABD. Şirket: Cox Enterprises, Inc.

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21) Rausing ailesi: Serveti: 35,9 milyar dolar, İngiltere. Şirket: Tetra Laval.

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24) Ferrero ailesi: Serveti: 34,5 milyar dolar, İtalya. Şirket: Ferrero (Nutella).