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TREND
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 09:47

Yılın milyarderleri belli oldu! Bugüne kadar bir ilk...

Ünlü ekonomi yayın organı Forbes, yıllık milyarderler listesini yayınladı. Listeye 2 bin 755 milyarderin girdiği belirtilirken bu sayının bugüne kadarki en yüksek milyarder sayısı olduğu açıklandı. Listedeki milyarderlerin serveti bir yıl içerisinde yüzde 60'tan fazla artarak 8 trilyon dolardan 13,1 trilyon dolara yükseldi. Listenin Türkiye ile ilgili bölümleri de açıklandı. İşte o liste...

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