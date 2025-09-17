Haberler
Eklenme tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 13:05

Yıkanınca gerçek ortaya çıktı! Kimse dokunmaya cesaret edemiyordu

Günlük yaşamın vazgeçilmez parçası olan halılar, zamanla toz, kir ve lekelerle kaplanabiliyor. Ancak bu kez kameralar, yıllardır temizlenmeyen ve neredeyse rengini kaybetmiş bir halının profesyonel halı yıkamacıda geçirdiği inanılmaz dönüşümü kaydetti.

