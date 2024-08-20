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TREND
Eklenme tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 09:33

Yer: Trabzon... 800 yıllık camiyi kurtarmak için ağaçları kestiler

Trabzon'un Hayrat ilçesindeki vatandaşlar, 809 yıllık tarihi camiyi kurtarmak için çevresindeki ağaçları kestiler. İşte detaylar...