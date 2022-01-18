Yeni taşındığı evde gizli geçit buldu! Kapağı açınca hayatının şokunu yaşadı

Daniel Carley isimli Reddit kullanıcısı kiraladığı evde bulduğu gizli kapının eski bir zindana çıktığını keşfetti.
Yaşadıklarını sosyal medyadan anlatan genç adamın hikayesi korku filmlerini aratmadı.
İngiltere'de yaşayan bir kişi evini değiştirme kararı aldı.
Daniel, banyonun yakınında kira kontratında olmadığını söylediği bir mandal tutacağı bulmuştu.
Açtıktan sonra, aşağı inen merdivenleri gördü ve hayatında hiç korku filmi görmemiş bir adam gibi içeri girmeye karar verdi.
Daniel'in keşfettiği yer hurdalarınızı saklamanız için sıradan bir bodrum katı değildi.