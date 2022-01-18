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TREND
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 11:59

Yeni taşındığı evde gizli geçit buldu! Kapağı açınca hayatının şokunu yaşadı

İngiltere'de yeni bir eve taşınan genç adam, evde bulduğu gizli kapının eski bir zindana çıktığını görünce hayatının şokunu yaşadı.

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