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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 10:16

Yavruları için pitona kafa tuttu! O anlar kameraya yakalandı

Aç piton yılanı ile yumurtalarını korumaya çalışan komodo ejderinin karşılaştığı anlar bir youtuber tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte o anlar...

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