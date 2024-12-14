Yavruları için pitona kafa tuttu! O anlar kameraya yakalandı

<p>Dünyanın en büyük kertenkele türü olan komodo ejderi ile dev piton yılanının yaşam mücadelesi kameralar tarafından görüntülendi.</p><br><p>Yumurtalarının üzerine yatan komodo ejderi ile dev piton yılanının yaşam mücadelesi görenleri şaşkına çevirdi. Ava çıkan piton gözüne yuvada yatan komodo ejderi ve yumurtaları kestirdi.</p><br><p>Komodo ejderinin yuvasına gizlice girmeye çalışan yılan hiç de beklemediği bir hamleyle karşı karşıya kaldı.</p><br><p>Komodo ejderi yavrularını korumak için pitona ilk hamleyi yaptı.</p><br><p>Yuvadan uzaklaşan piton daha sonra tekrar yuvaya girmeye çalıştı.</p><br><p>İkilinin yaşam mücadelesi ise saniye saniye görüntülendi.</p><br>