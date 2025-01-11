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TREND
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 10:36 |

Yatağınıza karbonat serperseniz! Etkisi inanılmaz

Günümüzde sağlığa zararlı, kimyasal içerikli temizlik ürünleri oldukça yaygın hale geldi. Ancak her mutfakta bulunan, basit ve güvenli bir madde adeta sihir gibi temizleme ve dezenfekte etme gücüne sahip: karbonat.

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