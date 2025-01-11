Yatağınıza karbonat serperseniz! Etkisi inanılmaz

Bu yöntemle yatak üzerindeki kirleri, teri, dökülen deri parçacıklarını, tozu ve kötü kokuları giderebilirsiniz.
Öncelikle yatağın tozunu elektrik süpürgesiyle temizleyin.
Daha sonra bir paket karbonatı eşit şekilde serpin (isteğe bağlı olarak 10-15 damla uçucu yağ ekleyebilirsiniz) ve birkaç saat, mümkünse bir gece bekletin.
Son olarak tüm karbonatı dikkatlice süpürgeyle çekin.
Ayrıca şu karışımı hazırlayarak mobilya ve halılarınızı temizlemek için kullanabilirsiniz:
Bir kaba 1 yemek kaşığı karbonat, istediğiniz miktarda çamaşır deterjanı, 1 bardak kaynar su ve 4-5 yemek kaşığı %9 gıda sirkesi koyup iyice karıştırın.
Bu karışım çok köpürdüğü için geniş bir kap kullanmanız önerilir.
Hazırlanan karışımı bir sprey şişesine doldurun.
Mobilyanızın rengini açmak için hafifçe sıkabilirsiniz, ancak çok fazla sıvının emilmesine izin vermemeye dikkat edin.