Yatağınıza karbonat serperseniz! Etkisi inanılmaz

Ayrıca şu karışımı hazırlayarak mobilya ve halılarınızı temizlemek için kullanabilirsiniz:





Bir kaba 1 yemek kaşığı karbonat, istediğiniz miktarda çamaşır deterjanı, 1 bardak kaynar su ve 4-5 yemek kaşığı %9 gıda sirkesi koyup iyice karıştırın.





Bu karışım çok köpürdüğü için geniş bir kap kullanmanız önerilir.

Hazırlanan karışımı bir sprey şişesine doldurun.