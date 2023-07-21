Yaptığınız karalamalar kişiliğinizi ele veriyor! Bu şekli sıkça çiziyorsanız...

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BASAMAK Giderek yükselen basamaklar çiziyorsanız, hayatta her daim bir hedefiniz var demektir. Hedefinize ulaştığınızda da kendinize yeni hedefler belirlemekten kaçınmayan bir yapınız var. Bulunduğunuz konum size hep yetersiz geliyor ve daha fazlasını istiyorsunuz.

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Kariyerinizde merdivenleri hızla tırmanmanız olası... Ancak özel hayatınızda hep daha fazlasını istemeniz başınıza dert açabilir.

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İSMİNİZ Kağıda sürekli kendi isminizi yazmanız, benmerkezci olduğunuzu işaret ediyor. İlgi ve alakanın üzerinizde olmasından hoşlanıyorsunuz. Kendinize duyduğunuz bu ilgi aşırı değilse oldukça normal.

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BAŞKASININ İSMİ Eğer kağıda sürekli başkasının ismini yazıyorsanız aklınızdan çıkaramadığınız biri var. Ancak isminizi yazdığınız kişiyi illa da sevdiğiniz anlamına gelmiyor. Bu isimdeki kişiyi seviyor ya da nefret ediyor olabilirsiniz.

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KALP Karalama kağıdına sürekli kalpler çiziyorsanız, kesinlikle aklınızı başınızdan alan biri var.

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Ya da eğer yalnızsanız artık aşık olmak, özel hayatınızda bir yenilik istiyor olabilirsiniz.

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DAİRE En stresli toplantılarda ya da bir şey düşünürken sürekli kağıda daire çiziyorsanız, evrenle uyumlu bir yapınız var. İnsanlarla orta yolu bulmayı seviyorsunuz.

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Hayat sizi yormuş olsa da sabırlısınız ve bu durumun uzun sürmeyeceğini biliyorsunuz. Kısacası siz hayatı çözmüşsünüz! Daha ne olsun...

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ÇARPI İŞARETİ Sayfaların büyük bir bölümünü kaplayan çarpı işaretleri, sizi sinirlendiren bir durum olduğunu yansıtıyor. Sizi sinirlendiren ya da sorun yaratan bu problemi ortadan kaldırmanın tam zamanı değil mi?

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OKLAR Çizdiğiniz okların yönleri farklı farklı anlamlara geliyor. Örneğin çizdiğiniz oklar yukarı doğruysa dikkatiniz başka birinde. Oklar aşağıya bakıyorsa da dikkatiniz tamamen kendinizde! Sola doğru oklar çiziyorsanız geçmişe, sağa doğru ok işaretleri yapıyorsanız geleceğe odaklanmış durumdasınız.

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KUTUCUKLAR Satranç tahtasını andıran siyah beyaz kutucuklar çizmek, kafanızı kurcalayan bir şeylerin olduğunu gösteriyor.

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Sizi dalgınlaştıran bu düşünce hakkında doğru karar vermek için her şeyi iyice ölçüp biçmelisiniz.

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YILDIZ Kağıda türlü türlü yıldızlar çiziyorsanız, azminiz ve isteğinizin sizi yıldız gibi parlatacağından emin olabilirsiniz.

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Yapmak istediğiniz bir şey var ve kariyerinizde yükselmek istiyorsunuz. Ancak endişelenmeyin! İstediğiniz başarıya ulaşmanız çok yakın...

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EV Kağıda muntazam bir ev çizdiyseniz, hayatınızdan memnunsunuz demektir. Yaşamınızda çok fazla olumsuzluk yok. Özel alanınızda vakit geçirmekten de keyif duyuyorsunuz.

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Ancak karmaşık bir ev çizdiyseniz ev hayatınızdan bunalmış olabilirsiniz. Derin bir nefes alıp sorunu çözmeye, evinizde değişiklik yapmaya bakın.

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AĞAÇ Doğaya karşı duyarlılığınız defterinizden bile belli oluyor. Basit çizimli ağaçlar çok sade bir yaşamdan, doğadan keyif aldığınızı gösteriyor.

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Ancak dallanıp budaklanan ağaç çizimleri aklınızda soru işaretleri olduğunu yansıtıyor. Kafanızdaki fikirleri daha da karmaşıklaştırmak yerine net çözümler elde etmeye odaklanmalısınız.

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ÇİÇEK Kağıdınızda bol bol çiçek çizimleri varsa, oldukça feminen ve dışa dönük bir yapınız var.

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Hassas ve duygusalsınız da. Duyarlı yapınız, çevredekilerin size dikkat etmesini sağlıyor.