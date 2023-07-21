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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 10:11

Yaptığınız karalamalar kişiliğinizi ele veriyor! Bu şekli sıkça çiziyorsanız...

Uzun süren sıkıcı toplantılar sırasında ya da telefonda bitmeyen bir konuşma anında farkında bile olmadan yaptığınız karalamalar kişiliğiniz hakkında bir çok ipucu veriyor. İşte en çok yapılan çizimler ve sizlere verdiği ipuçları...

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