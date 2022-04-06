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TREND
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2022 Çarşamba 15:11

Yan yana gelmelerine ihtimal vermeyeceğiniz canlıların sıra dışı dostlukları

Vahşi serçe “Abi”, Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Vadim Veligurov'un hem fiziksel hem ruhsal olarak en yakını oldu

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