Yan yana gelmelerine ihtimal vermeyeceğiniz canlıların sıra dışı dostlukları

Serçe, sağlığına kavuştuktan sonra bile Vadim'le yaşamayı ve yiyeceklerini Vadim'le paylaşmayı tercih etti.

ABD'nin Güney Karolayna'daki Tehlike Altındaki ve Nadir Türler Enstitüsü'nde ilginç bir arkadaşlık yaşanıyor.

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Kediler ile köpeklerin ya da köpeklerle bebeklerin bir arada yaşayamayacağını düşünüyorsanız bu fotoğraflara bakmanızı öneriyoruz.