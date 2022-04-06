Yan yana gelmelerine ihtimal vermeyeceğiniz canlıların sıra dışı dostlukları

İki ay önce yaz tatili sebebiyle babaannesini ziyaret ederken bulduğu evini kaybetmiş bebek serçe, iyileştikten sonra da Vadim'in yanından ayrılmadı.
Vadim, yaz tatili sonrası Abi'yi evine götüreceğini ve dostluklarına orada devam edeceklerini söyledi.
Serçe, sağlığına kavuştuktan sonra bile Vadim'le yaşamayı ve yiyeceklerini Vadim'le paylaşmayı tercih etti.
ABD'nin Güney Karolayna'daki Tehlike Altındaki ve Nadir Türler Enstitüsü'nde ilginç bir arkadaşlık yaşanıyor.
Enstitüdeki 32 yaşındaki Bubbles adlı dişi fille, 3 yaşındaki labrador cinsi dişi köpeğin dostluğu görenleri hayrete düşürüyor.
Kediler ile köpeklerin ya da köpeklerle bebeklerin bir arada yaşayamayacağını düşünüyorsanız bu fotoğraflara bakmanızı öneriyoruz.