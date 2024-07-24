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TREND
Eklenme tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 09:05

Yaklaşık bir şarjör mermi boşalttı... Düşe kalka hedef aldı iş yerine arka arkaya ateş açtı