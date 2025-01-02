Vahşi doğanın karanlık yüzü! İşte o anlar

<p>Dişlerini gösteren ölümcül Funnel örümceği</p><br><p>Sel felaketinde canlarını kurtarmak isteyen örümcekler ağaçları işgal edince... </p><br><p>Uçaktan çekilen bir hortum görüntüsü </p><br><p>İmparator Lahana ağacı tırtılı </p><br><p>Boynuzu o kadar uzadı ki, kendi kafasına girip hayatına mal oldu. </p><br><p>Ya öldürecekler yada ölecekler, işte vahşi doğada yaşam mücadelesi.</p><br><p>Kaplumbağanın dev yılana yem olmamak için verdiği hayat mücadelesi saniye saniye fotoğraflandı. </p><br><p>Bir göletin içinde anakonda kaplumbağayı kıskıvrak yakaladı.</p><br><p>Yılan kaplumbağayı etkisiz hale getirmek için birkaç dakika süresince gövdesinde sıkıştırdı.</p><br><p>Minik kaplumbağa dev anakondaya sonuna direndi ve sert kabuğu sayesinde ölümden kurtuldu. Bir anda suyun içinde hamle yapan kaplumbağa yem olmaktan kıl payı kurtuldu.</p><br><p>En tehlikeli hayvanlardan olan yılanların avlanma görüntüleri, doğanın vahşi kanunlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.</p><br><p>Tam herşey bitti derken...</p><p><br></p><p>Zimbabve'de bulunan safari rehberi Garth Thompson vahşi doğanın acımasız kurallarını gözler önüne serdi.</p><br><p>Çıtaların yakaladığı yavru antilobun son anlarını yaşadığı düşünülürken beklenmedik bir şey oldu.</p><br><p>Sırtlanlar yavruyu kapmak için çıtalara saldırdı.</p><br><p>İki su aygırının Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'ndaki kavgası kameralara böyle yakalandı...</p><br><p>Yaşça birbirlerinden farklı olan bu iki suaygırı arasındaki kavganın sonucuna şaşıracaksınız...</p><br><p>Ölümcül bir düelloya giren bu suaygırlarından genç olan kavgayı kazanıyor ve zaferini ilan ediyor.</p><br><p>Vahşi yaşam fotoğrafçısı Roel van Muiden tarafından Güney Afrika'da çekilen bu kareler görenlerin yüreklerini burktu...</p><br><p>Çamura saplanmış zebra yavrusu kurtarmak isteyen su aygırı zebrayı boynuzlarıyla havaya kaldırarak çamurdan kurtarıyor fakat...</p><br><p>Su aygırının boynuzu zebranın karnını deliyor ve onu öldürüyor.</p><br><p>Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkında fotoğraflanan olayda, genç bir impala normal şartlarda doğal düşmanı olan leopara tehlikeli bir şekilde yaklaşıyor hatta sevgi gösterisinde bulunuyor...</p><br><p>İmpalanın bu sıra dışı davranışı karşısında leopar da ilginç bir tavır takınarak normalde öldürmesi gereken hayvanla oyun oynuyor...</p><br><p>İngiliz ve Amerikalı konuklarıyla safari yaparken olayı filme alan 31 yaşındaki Estiaan Houy, bunca yıllık rehberlik hayatında böyle bir şeye hiç rastlamadığını söylüyor...</p><br><p> Houy, genç leoparların zaman zaman avlarıyla oyun oynamalarının gözlemlendiğini, bunun genç leoparların öldürme becerisi geliştirmek için yapılan içgüdüsel bir olay olduğunu anlatıyor.</p><br><p>Vahşi doğada bir ayı, yakaladığı avı yemeğe başlamadan önce davetsiz bir misafirle karşı karşıya geldi...</p><br><p>Avı gören kurtlar, ani bir saldırıyla ayının avını elinden almaya çalıştı...</p><br><p>Ancak bu hiç kolay bir av değildi ve ayının gücü karşısında kurtlar çaresiz kaldı...</p><br><p>Bir kaç dakikalık mücadele sonucu başarılı olamayacağını anlayan kurtlar ayıyı yalnız bırakmaya karar verdi...</p><br><p>İşte kameralara takılan diğer ilginç anlar...</p><br>