Vahşi doğanın en korkunç karşılaşmaları! Kan donduran anlar

Ava çıkan bir jaguar gözüne timsahı kestiriyor.

Bu fotoğraflar Zambiya'nın Luangwa Ulusal Parkı'nda Peter Geraerdts tarafından çekildi.

Bir jaguar, nehir kenarında avlanmak için sinsice bekleyen timsahı tek hamlede yakalıyor.

TİMSAHIN ZOR ANLARI! AVCIYKEN AV OLDU

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AVININ HAMİLE OLDUĞUNU FARK EDİNCE!





Yakaladığı impalayı dakikalar içinde öldüren leopar, yakaladığı avının hamile olduğunu fark edince onu yemekten bir anda vazgeçti.