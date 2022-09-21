Vahşi doğanın en karşılaşmalı! Kan donduran anlar

Ava çıkan bir jaguar gözüne timsahı kestiriyor.
Timsah olacaklardan habersizken jaguar bir anda saldırıyor.
Ve o kareler objektiflere böyle yansıyor...
Firavun faresi ve yılanın inanılmaz mücadelesi fotoğrafçıların objektifine işte böyle yansıdı.
Güçlü bir zehri olan yılana kafa tutan Firavun faresi, avken adeta avcı oldu.
Yılana saldırarak onu etkisiz hale getiren fare işte böyle görüntülendi.
LEOPARDAN MUHTEŞEM AV TAKTİĞİ
Bu fotoğraflar Zambiya'nın Luangwa Ulusal Parkı'nda Peter Geraerdts tarafından çekildi.
Büyük bir sabırla avını bekleyen leopar, doğru zamanda saklandığı ağaçtan erkek impalanın üzerine atlıyor.
Farkedilmemek için büyük bir çaba harcayan leopar, nihayet amacına ulaşıyor ve impala kaçmadan onu yakalıyor.
Leopar, impalayı yakaladıktan sonra onu öldürmesi yalnızca 10 saniyesini alıyor.
Ve o anlar Peter Geraerdts kamerasına işte böyle yansıyor.
TİMSAHIN ZOR ANLARI! AVCIYKEN AV OLDU
Bir jaguar, nehir kenarında avlanmak için sinsice bekleyen timsahı tek hamlede yakalıyor.
Kafasının iki yanından ısırarak yakaladığı timsahı etkisiz hale getiren jaguar, avını suyun içinden çıkararak karaya taşıyor.
İşte o boğuşma anı ve sonrasında yaşananlar...
Afrika'da sıklıkla rastlanmayacak bir olay gerçekleşiyor.
Aç bir çita gözüne kestirdiği impalayı dakikalar içinde yakalayarak, daha sakin bir yere sürüklüyor.
Tam öldürmek üzere iken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.
Ona doğru gelmeye başlayan babun, çitanın tün planını suya düşürüyor.
Çita öldürmek üzere olduğu impalayı bırakıp koşarak uzaklaşıyor.
İmpalanın yanına gelen babun, yaşadığından emin olduktan sonra bir kaç adım geri çekilip, impalanın kendine gelmesini bekliyor.
Yorulan vücudunu sakinleştiren impala, ayaklanıp hızla oradan uzaklaşıyor.
KATİL BALİNALARIN SALDIRISINA UĞRADI
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen olayda görenlerin nefesleri kesildi.
Bir grup aç katil balina, minke balinasına saldırdı.
Mikhail Korostelev tarafından görüntülenen anlarda katil balinalar, diğer balinaya saldırıyor ve birkaç dakika içinde işini bitiriyorlar.
Çaresiz biçimde av olan balinanın son anları bu kareler oluyor.
AVININ HAMİLE OLDUĞUNU FARK EDİNCE!
Yakaladığı impalayı dakikalar içinde öldüren leopar, yakaladığı avının hamile olduğunu fark edince onu yemekten bir anda vazgeçti.
İmpalanın hamile olduğunu görünce, bir süre başında bekledikten sonra oradan hızlıca uzaklaştı.
Görüntüler, orada bulunan doğa fotoğrafçısı tarafından işte böyle kaydedildi.
DEV PİTON AVINI BÖYLE YAKALADI!
3 metrelik bir piton palmiye ağacında yakaladığı keseli sıçanı yukarı çekmeye çalışırken böyle görüntülendi.