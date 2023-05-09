Vahşi doğanın en acımasız hali! Yavrusunu korumak için kendini feda etti

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Yavrusu için kendini feda etti Vahşi yaşam fotoğrafçısı Rian Van Schalkwyk'ın Afrika ülkesi Namibya'da çektiği görüntüler, bir annenin yavrusunu kurtarmak için her türlü eziyete katlanabileceğini gösterdi.

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Fotoğrafçı, Windhoek'te yavrusuyla gezen su aygırının öfkeli fille mücadelesini görüntüledi

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Schalkwyk, "Anne ve yavrusu sudan çıkar çıkmaz bir fil belirdi ve ikisinin üzerine doğru yürüdü.

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Anne kendisini feda ederek filin altında ezilmeye razı geldi. Böylece yavruya kaçması için zaman kazandırmış oldu" dedi.

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Fotoğrafçı Schalkwyk, anne su aygırının filin hışmından kurtulduğunu ve canını kurtardığını söyledi.

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Botsvana`nın Okavango deltasında bir anne aslan yolunun üstündeki gölden yavrularıyla birlikte geçecekti. Ama göldeki timsah yavrular için tehlike oluşturuyordu.

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Anne aslan nehirdeki tehlikenin farkına vardı. Önce yavrularını gölden uzaklaştırdı. Sonra timsaha yaklaştı.

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Yavrularını koruyan anneler, kendilerini koruyan canlılar... Doğanın kanunu yine iş başında; güçlü olan kazanır.

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Bir anda timsahın üzerine atlayan anne aslan göldeki timsahı dakikalar içinde öldürdü.

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Anne aslan timsahı öldürdükten sonra adeta "kimse benim yavrularıma saldıramaz" der gibi etrafa baktı

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O anın tanığı olan fotoğrafçılar, annenin yavrularını tehlikeye atmamak için kendi hayatını tehlikeye attığı ve timsaha cesurca saldırdığını söyledi.

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yavrularını koruyan anneler, kendilerini koruyan canlılar... Doğanın kanunu yine iş başında; güçlü olan kazanır.

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Genç fil ve katil timsahın bu görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

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İlk kez bir leoparın timsaha saldırısı görüntülendi. Amerikalı vahşi yaşam fotoğrafçısı Hal Brindley bu eşsiz anı görüntülemeyi başardı.

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Fotoğrafçı, iki canlı karşılaşırken bir sessizliğin ardından leoparın saldırıya geçtiğini söyledi.

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Timsahı boynundan yakalayan leopar timsahı yerde sürüklemeye başladı.

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Dev yılan, timsahı işte böyle yedi

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The Daily Mail`in yayımladığı haberde, bir yavru aslana saldırmaya çalışan sürüngenin, 3 dişi aslan tarafından nasıl katledildiği görülüyor.

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2 dişi aslanın bir timsahı öldürme sahneleri görenlerin nefesini kesiyor. Bir yavru aslana saldırmaya çalışan timsah, 3 dişi aslan tarafından bakın nasıl etkisiz hale getiriliyor.

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Cesareti bedeninden kat kat büyük çakal ile, aslan karşılaşırsa sonuç ne olur?

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Su içmek için bir birikintiye uzanan aslan geri kalktığında kazayla etrafında dolaşan çakalın üstüne oturdu.

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Çakal acıyla bağırdı ve kıvranarak üstündeki ağırlığın altından çıkmaya çalıştı.

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Zor durumdan kurtulan çakal o kadar öfkeliydi ki arka iki ayağının üzerine kalktı ve ona şaşkınlıkla bakan aslanın karşısına dikildi.

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Ongava Araştırma Merkezi`nin kurucusu ve direktörü Doktor Ken Stratford da bir çakalın böyle bir tepki vermesinin daha önce hiç görülmediğini söylüyor.

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11 kaplan bir tane kuşa işte böyle saldırdı

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