Vahşi doğanın en acımasız hali! Yavrusunu korumak için kendini feda etti

Yavrusu için kendini feda etti
Vahşi yaşam fotoğrafçısı Rian Van Schalkwyk'ın Afrika ülkesi Namibya'da çektiği görüntüler, bir annenin yavrusunu kurtarmak için her türlü eziyete katlanabileceğini gösterdi.
Schalkwyk, "Anne ve yavrusu sudan çıkar çıkmaz bir fil belirdi ve ikisinin üzerine doğru yürüdü.
Anne kendisini feda ederek filin altında ezilmeye razı geldi. Böylece yavruya kaçması için zaman kazandırmış oldu" dedi.
Fotoğrafçı Schalkwyk, anne su aygırının filin hışmından kurtulduğunu ve canını kurtardığını söyledi.
Botsvana`nın Okavango deltasında bir anne aslan yolunun üstündeki gölden yavrularıyla birlikte geçecekti. Ama göldeki timsah yavrular için tehlike oluşturuyordu.
Anne aslan nehirdeki tehlikenin farkına vardı. Önce yavrularını gölden uzaklaştırdı. Sonra timsaha yaklaştı.
Yavrularını koruyan anneler, kendilerini koruyan canlılar... Doğanın kanunu yine iş başında; güçlü olan kazanır.
Anne aslan timsahı öldürdükten sonra adeta "kimse benim yavrularıma saldıramaz" der gibi etrafa baktı
O anın tanığı olan fotoğrafçılar, annenin yavrularını tehlikeye atmamak için kendi hayatını tehlikeye attığı ve timsaha cesurca saldırdığını söyledi.
yavrularını koruyan anneler, kendilerini koruyan canlılar... Doğanın kanunu yine iş başında; güçlü olan kazanır.
İlk kez bir leoparın timsaha saldırısı görüntülendi. Amerikalı vahşi yaşam fotoğrafçısı Hal Brindley bu eşsiz anı görüntülemeyi başardı.
Fotoğrafçı, iki canlı karşılaşırken bir sessizliğin ardından leoparın saldırıya geçtiğini söyledi.
The Daily Mail`in yayımladığı haberde, bir yavru aslana saldırmaya çalışan sürüngenin, 3 dişi aslan tarafından nasıl katledildiği görülüyor.
2 dişi aslanın bir timsahı öldürme sahneleri görenlerin nefesini kesiyor. Bir yavru aslana saldırmaya çalışan timsah, 3 dişi aslan tarafından bakın nasıl etkisiz hale getiriliyor.
Su içmek için bir birikintiye uzanan aslan geri kalktığında kazayla etrafında dolaşan çakalın üstüne oturdu.
Zor durumdan kurtulan çakal o kadar öfkeliydi ki arka iki ayağının üzerine kalktı ve ona şaşkınlıkla bakan aslanın karşısına dikildi.
Ongava Araştırma Merkezi`nin kurucusu ve direktörü Doktor Ken Stratford da bir çakalın böyle bir tepki vermesinin daha önce hiç görülmediğini söylüyor.