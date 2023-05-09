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TREND
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2023 Salı 15:21

Vahşi doğanın en acımasız hali! Yavrusunu korumak için kendini feda etti

vahşi doğada kameralara yakalanan en acımasız anlar...

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