Vahşi doğanın acımasız yüzü! Aslanlar yeni doğum yapan zürafayı görünce...

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Zürafa yeni doğum yapmıştı.

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Yavrunun ise henüz hiçbir şeyden haberi yoktu.

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Ormanların kralı aslan avlanmak için anne zürafa ile yavrusuna saldırdı.

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Ancak anne zürafa çoktan kaçmıştı. yavru zürafa aslanlara böyle yem oldu.

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Kenya'da fotoğrafçı Eric Baccega tarafından çekilen bu fotoğraflar görenleri hayrete düşürdü.

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Bufalo sürüsünün saldırısına uğrayan yalnız aslan neye uğradığını şaşırdı.

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İntikam almak için hep birlikte hareket ederek aslanı köşeye sıkıştıran sürü fotoğrafçı tarafından böyle görüntülendi.

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Hindistan'da çekilen fotoğrafta, dağın zirvesinde yer alan uçurumun kenarında keçi gibi ilerleyen filler görüntülendi.

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İnanılmaz kareye giren üç Asya fili, otlamak için bir dağın zirvesine çıkmış ve patikadan ilerliyor.

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Yalnızca dağcıların tırmandığı bölgede görülen filleri kadraja alan kişi, grafiker Santhosh Palaniswamy.

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Fotoğrafçı, "Dağa kuş gözlemi için gitmiştim ancak sarp yamaçta otlayan 11 fil gördüm. Yalnızca filler nasıl tepelere tırmanıyor diye merak ettim. Dengelerini nasıl sağlıyorlar, hiçbir fikrim yok" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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Palaniswamy'nin ifadesine göre, filler uçurumun kenarında keçi gibi tırmanıyorlardı.