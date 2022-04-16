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TREND
Eklenme tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 10:59

Vahşi doğanın acımasız yüzü! Aslanlar yeni doğum yapan zürafayı görünce...

Vahşi doğadan tüyleri diken diken eden anları sizler için derledik. İşte görenleri hayrete düşüren, birbirinden ilginç vahşi doğa manzaraları...

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