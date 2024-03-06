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TREND
Eklenme tarihi: 6 Mart 2024 Çarşamba 09:24

UNESCO'da Türk kadın bestecilerin eserleri tanıtıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilciliği ev sahipliğinde 20. yüzyılın önemli 2 Türk kadın bestecisi Nazife Aral Güran ve Yüksel Koptagel'in eserleri icra edildi.

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