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TREND
Eklenme tarihi: 4 Haziran 2024 Salı 13:47

UMKE, zorun peşinde! Sürüş eğitimi başladı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, UMKE personeline '4X4 UMKE Arazi Aracı Yol Dışı Sürüş Teknikleri Eğitimi' ile zorlu arazi şartlarında araç kullanma becerisi kazandırılıyor.

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