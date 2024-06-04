UMKE, zorun peşinde! Sürüş eğitimi başladı

UMKE çalışanlarının afet ve acil durumlarda olay yerine güvenli şekilde, en kısa sürede ulaşımı için düzenlenen eğitim, Vezirköprü ilçesi İncesu mevkisinde başladı.

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UMKE'nin, Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok afette görev aldığına işaret eden Uras, "UMKE araçlarının yol dışında kullanımı çok önemli olduğundan, burada kendilerini geliştirmelerini istiyoruz." dedi.