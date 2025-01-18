Uçağa binenler farkında bile değil ama... İşte gizlenen o sır

Neden geceleri iniş ve kalkışlarda ışıklar kapanır?
Çünkü uçağın iniş ve kalkışı sırasında acil bir durumda hem kabin ekibinin hem de yolcuların koşulları gözlemlemesi gerekir.
Uzun menzilli seferlerde uçuş görevlilerinin dinlenmesi amacıyla uçaklarda gizli odalar bulunuyor.
Uçak tipine göre dinlenme odalarının yeri değişiyor. Genellikle pilot dinlenme odaları kokpitin hemen arkasında bulunuyor.
Uçuş süresi ve yolcu sayısına bağlı iniş-kalkış gibi kritik anlar dışında gerek pilotlar, gerekse de kabin memurları sırayla bu odalarda dinleniyor. İniş- kalkış dışında kokpitte en az bir kaptan pilot ve bir ikinci pilot bulunurken üçüncü pilot dinlenme odasına gidebiliyor.