Uçağa binenler farkında bile değil ama... İşte gizlenen o sır

Uçuş süresi ve yolcu sayısına bağlı iniş-kalkış gibi kritik anlar dışında gerek pilotlar, gerekse de kabin memurları sırayla bu odalarda dinleniyor. İniş- kalkış dışında kokpitte en az bir kaptan pilot ve bir ikinci pilot bulunurken üçüncü pilot dinlenme odasına gidebiliyor.