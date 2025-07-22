Türkiye'nin gücü sahada: Yerli savunmada gövde gösterisi

IDEF tarihinde ilk kez yapılan geçiş törenine katılan hava araçları arasında HÜRJET, HÜRKUŞ, AKSUNGUR, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar KALKAN, HAVELSAN BAHA Bulut Altı Otonom İHA, GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ve TUSAŞ T70 Genel Maksat Helikopteri yer aldı.