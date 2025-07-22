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TREND
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2025 Salı 15:23 |

Türkiye'nin gücü sahada: Yerli savunmada gövde gösterisi

IDEF 2025 kapsamında düzenlenen geçiş töreninde, çok sayıda yerli kara, hava ve deniz platformu ile savunma sanayii sistemleri sergilendi. Etkinlik, Türkiye'nin savunma alanındaki yerli üretim gücünü gözler önüne serdi.

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