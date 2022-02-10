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TREND
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:56

Türkiye'nin en değerli banknotu açık artırmada! Açılış fiyatı 800 bin lira

İngiltere'de 1927 yılında basılan 1. emisyon 1000 Türk Lirası, açık artırmaya çıktı. 1939'da tedavülden kalkan ve sadece 7 adedinin bugüne ulaştığı tahmin edilen paranın açılış fiyatı 800 bin lira.

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