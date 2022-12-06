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TREND
Eklenme tarihi: 6 Aralık 2022 Salı 10:49

Türkiye'de yaşayan köpek ırkları ve özellikleri! İlk kez duyacaksınız

Köpek Irkları ve Bilimleri Federasyonu'nun (KIF) 1911'de kurulan ve merkezi Belçika'da olan Uluslararası Köpek Bilimleri Federasyonu'na (FCI) üyeliğinin kabul edilmesiyle Türkiye'deki köpek ırkları koruma altına alındı.

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