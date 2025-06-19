Tüplere AK-47 ile ateş etti ve... İşte patlama anı

<p>YouTube'da paylaşılan video, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Deney sırasında tüplere açılan ateşin etkisiyle ortaya çıkan patlama görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.</p><br><p>Merakla izlenen bu görüntüler, propan gazının tehlikeli yapısını gözler önüne sererken, silah kullanımı ile oluşabilecek ciddi sonuçları da net bir şekilde ortaya koyuyor. </p><br><p>Videoda hem güvenlik önlemleri hem de patlamanın şiddeti detaylı şekilde gösteriliyor.</p><br><p>İşte propan gazı dolu tüplere ateş açıldığında yaşananlar...</p><br>