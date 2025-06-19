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TREND
Eklenme tarihi: 19 Haziran 2025 Perşembe 12:57 | İsmail Öztekin

Tüplere AK-47 ile ateş etti ve... İşte patlama anı

LPG'li araçlarda kullanılan bir gaz türü olan Propan gazı ile dolu 15 tüp, bir kişi tarafından AK-47 (Kalaşnikof) silahı ile hedef alındı.

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