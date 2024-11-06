TÜİK'te korkutan açıklama! Türkiye'de en çok ölüme sebep olan şey...

İshal ve gastroenterit, enfeksiyoz orijinli kabul edilen 179 Kişi
İskemik kalp hastalığı 74477 Kişi
-Angina pektoris 77 Kişi
-Akut miyokard enfaktüsü 51346 Kişi
-Diğer iskemik kalp hastalığı 23054 Kişi
Solunum sistemi hastalıkları 69316 Kişi
Akut üst solunum yolu enfeksiyonları 80 Kişi
-Grip 52
-Pnömoni 39988
Kronik alt solunum yolu hastalıkları 22495 Kişi
-Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve bronşiektazi 21086 Kişi
-Astım 1409Kişi
Sindirim sistemi hastalıkları 11279 Kişi
-Mide, on iki parmak bağırsak ve ince bağırsak ülseri 641 Kişi
-Crohn hastalığı ve ülseratif kolit 91 Kişi
-Paralitik ileus ve barsak obstrüksiyonu (hernia olmadan) 1214 Kişi
-Kronik karaciğer hastalığı 2615 Kişi
-Pankreas hastalıkları 703 Kişi
Genitoüriner sistem hastalıkları 18909 Kişi
-Böbrek ve üreter hastalıkları 16666 Kişi
-Glomerüler ve renal tübülo-interstisyel hastalıklar 134 Kişi
-Böbrek yetmezliği 16469 Kişi
Gebelik, doğurma ve lohusalık halinin komplikasyonları 103 Kişi
-Ağırlıklı olarak antenatal dönemde meydana gelen gebelik komplikasyonları 17 Kişi
-Ağırlıklı olarak doğum eylemi ve doğum sırasında meydana gelen gebelik komplikasyonları 11 Kişi
Perinatal dönemden kaynaklanan belirli durumlar 4756 Kişi
-Kısa gebelik ve düşük doğum ağırlığı ile ilgili bozukluklar 563 Kişi
Konjenital bozukluk ve kromozomla ilgili anomaliler 2666 Kişi
-Sinir sisteminin konjenital bozuklukları 358 Kişi
-Dolaşım sisteminin konjenital bozuklukları 1310 Kişi
Semptomlar, belirtiler ve anormal bulgular, kötü tanımlanmış nedenler 5779 Kişi
-Ani bebek ölümü sendromu 92 Kişi
-Bilinmeyen ve tanımlanmamış nedenler 2154 Kişi
Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler 64540 Kişi
-Kazalar 59436 Kişi
-Taşıma kazaları 5500 Kişi
-Kaza sonucu düşmeler 3277 Kişi
-Kaza sonucu zehirlenmeler 707 Kişi