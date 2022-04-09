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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 9 Nisan 2022 Cumartesi 11:03

Toprağa çiğ yumurta ve muz gömerseniz... Sonucu sizi çok şaşırtacak

Saksıya veya bahçenizdeki toprağa çiğ yumurta ektiğinizde olanlara inanamayacaksınız.

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