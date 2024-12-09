The Economist'in 2025 kapağının şifreleri! Verdikleri mesajlar ne?

Katman, "Kapağın en tepesinde Satürn gezegeni konumlandırılmış. Ezoterizm penceresinden bakarsak dünyanın pek çok sınava tutulacağı sonucunu çıkarabiliriz. Dijital dünyadaki gelişmelerin artık her insanın hayatına sirayet edeceğini de söyleyebiliriz. Yonga figürlerine bakarak endüstriyel üretimin sonuna yaklaşıldığından, güneşte patlamalar yaşanabileceğinden ve elektrik kesintilerinde artış olabileceğinden bahsedebiliriz. Covid-19 salgının yaşandığı dönemde 'insanlığın kurtuluşu' olarak lanse edilen aşının kapakta olumsuz bir figür olarak karşımızda olması da bir hayli manidar. Diğer yandan kapağın geneline yayılmış olan nükleer tehlikesi de göz ardı edilmemeli. Bu kapağa bakan pek çok insanın aklına "dijital paralara geçiş olabilir mi?" sorusu da gelecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yapılan vurgu ise 2025'e dair olumlu gözüken bir gelişme" ifadelerini kullandı.