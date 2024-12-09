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TREND
Eklenme tarihi: 9 Aralık 2024 Pazartesi 20:58

The Economist'in 2025 kapağının şifreleri! Verdikleri mesajlar ne?

The Economist dergisinin 2025 kapağı bir süredir sosyal medyada tartışılıyor. Kapağın merkezinde Donald Trump'ın yer alması ne anlama geliyor? Kırmızı yumruk ve aşı figürü ile ne mesaj veriliyor? Nükleer tehditten korkmalı mıyız? Yeşil teknoloji ve yapay zekâya dair bizi neler bekliyor? İşte ayrıntılar...

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