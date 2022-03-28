Teknolojiyle kaybolan 10 ilginç meslek dalı

Bowling Labutu Diziciliği
Genellikle çocukların yaptığı bir işti. Fakat artık makineler yapıyor.
Uyandırıcılık
Günümüzün çalar saatleriydi diyebiliriz. Para karşılığında insanları sabah uyandıran kimselerdi.
Buz Kesicilik
Buzdolabı icat edilmeden önce zengin kimselerin evlerine götürülmek üzere devasa buz kalıpları kesen insanlar.
Gökyüzü Dinleyiciliği
Gelişmiş radar sistemlerinden önce bu insanlar gökyüzünü dinleyerek uçakların çıkardıkları motor sesini duymaya çalışıyorlardı.
Fare Avcıları
Özellikle Avrupa'da istihdam edilen bu kimseler artan fare nüfusuyla mücadele etmek amacıyla çalışıyorlardı. O dönemde artan salgın hastalıkların bir numaralı sebebi fareler olarak görülüyordu.
Sokak Lambası Yakıcıları
Elektrik icat edilmeden önce sadece belli başlı yerlerde bulunan gaz lambalarını yakan kimselerdi.
Tomruk Sürücüler
Tomrukları taşımanın tek yolu nehri kullanmak olduğu dönemlerde popüler olan bir meslek dalıydı. Tomrukların istenilen noktalara yönlendirilmesi için onlarla birlikte nehirde yolculuk yapıyorlardı.
Mezar Kazıcılığı ( ölü hırsızlığı)
19. yüzyılda yasal yollardan kadavra elde etmek çok zordu. O dönemlerde tıp fakülteleri tarafından çalıştırılan bu kimseler üniversitelere kadavra temin etmek amacıyla taze mezarları kazıyorlardı.
Okuyucular
Genellikle fabrika işçileri tarafından kiralanan bu kimseler insanlar çalışırken onlara gazete, dergi ve sendikal yayınlar okuyarak onları bilgilendiriyordu.