Teknolojiyle kaybolan 10 ilginç meslek dalı

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Bowling Labutu Diziciliği

Genellikle çocukların yaptığı bir işti. Fakat artık makineler yapıyor.

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Bowling Labutu Diziciliği

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Uyandırıcılık

Günümüzün çalar saatleriydi diyebiliriz. Para karşılığında insanları sabah uyandıran kimselerdi.

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Uyandırıcılık

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Uyandırıcılık

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Buz Kesicilik

Buzdolabı icat edilmeden önce zengin kimselerin evlerine götürülmek üzere devasa buz kalıpları kesen insanlar.

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Buz Kesicilik

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Gökyüzü Dinleyiciliği

Gelişmiş radar sistemlerinden önce bu insanlar gökyüzünü dinleyerek uçakların çıkardıkları motor sesini duymaya çalışıyorlardı.

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Gökyüzü Dinleyiciliği

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Fare Avcıları

Özellikle Avrupa'da istihdam edilen bu kimseler artan fare nüfusuyla mücadele etmek amacıyla çalışıyorlardı. O dönemde artan salgın hastalıkların bir numaralı sebebi fareler olarak görülüyordu.

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Fare Avcıları

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Fare Avcıları

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Sokak Lambası Yakıcıları

Elektrik icat edilmeden önce sadece belli başlı yerlerde bulunan gaz lambalarını yakan kimselerdi.

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Sokak Lambası Yakıcıları

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Tomruk Sürücüler

Tomrukları taşımanın tek yolu nehri kullanmak olduğu dönemlerde popüler olan bir meslek dalıydı. Tomrukların istenilen noktalara yönlendirilmesi için onlarla birlikte nehirde yolculuk yapıyorlardı.

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Santral Memuru

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Telefonun ilk kullanılmaya başlandığı dönemlerde tüm telefon trafiğini yöneten insanlardı.

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Mezar Kazıcılığı ( ölü hırsızlığı)

19. yüzyılda yasal yollardan kadavra elde etmek çok zordu. O dönemlerde tıp fakülteleri tarafından çalıştırılan bu kimseler üniversitelere kadavra temin etmek amacıyla taze mezarları kazıyorlardı.

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Okuyucular

Genellikle fabrika işçileri tarafından kiralanan bu kimseler insanlar çalışırken onlara gazete, dergi ve sendikal yayınlar okuyarak onları bilgilendiriyordu.