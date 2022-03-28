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TREND
Eklenme tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 10:52

Teknolojiyle kaybolan 10 ilginç meslek dalı

Teknolojinin ilerlemesi, sanayinin gelişmesi, nüfusun çoğalması gibi pek çok etken sosyal hayatı ve siyaseti belirlerken bazı mesleklerin doğmasına bazı mesleklerin de yok olmasına sebep olmaktadır. İşte geçmişimizde olan ve günümüzde önemini yitiren meslekler

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